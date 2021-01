Leendert Ferwerda stapt oer fan FNP Waadhoeke nei Gemeentebelangen

By de Bildtse Post seit Ferwerda him "niet langer thús te foelen" by de FNP. Hy wol by de gemeenteraadsferkiezings fan maart 2022 op de list foar Gemeentebelangen. "Pertijen binne na die raadsferkiezings toe al doende met pertijprogramma's en de kieslist", seit Ferwerda. "Ik ben fan bedinken dat myn beslút in de nag lopende raadsperioade dan niet langer te kombineren is met raadslid te bliven foor de FNP Waadhoeke."

Troch syn oerstap is Gemeentebelangen no de grutste opposysjepartij yn de ried fan Waadhoeke mei acht sitten, like grut as it CDA. Kolleezjepartij FNP hâldt nei de oerstap fan Ferwerda noch trije sitten oer. De trije kolleezjepartijen (CDA, SAM en FNP) ha noch wol in mearderheid yn de ried: 17 fan de 29 sitten.

Ferrassing foar FNP

Leendert Ferwerda siet earder yn de ried fan It Bilt foar de PvdA en rjochte yn 2010 de Frije Bilkerts op. By de weryndielingsferkiezings foar de nije gemeente Waadhoeke krige Ferwerda as FNP-kandidaat 600 foarkarstimmen. Foar FNP-fraksjefoarsitter Bert Vollema komt it nijs as in ferrassing. "It hat ús oerfallen." Hy fynt dat Ferwerda de rit útsitte moatten hie of syn sit ynleverje.

Ferwerda is dizze riedsperioade al de twadde FNP'er dy't oerstapt nei Gemeentebelangen. Haaye Hoekstra fan Berltsum die earder itselde. "Je sjogge dan earst nei jesels", seit Vollema. "Ha wy wat ferkeard dien? Mar dat gefoel ha we net. Ferwerda hat ek sein dat it net oan de fraksje leit."