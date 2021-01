Boekhannels hoopje gau wer iepen te kinnen; "anders gaan we echt pijn lijden"

"Het is onzeker, we wachten nu de persconferentie op de 12de af", seit Ad Peek fan boekhannel Van der Velde. "Als we de 19de gewoon weer open mogen, dan gaan we het wel redden. Maar als het echt langer gaat duren, dan krijgen we echt problemen. Als we tot maart dicht blijven, gaan we echt pijn lijden."

Troch de gearwurking mei inkelde ferhierders kinne de saken fan Van der Velde it noch wol oprêde. "Sommige verhuurders denken met je mee en zien het als een gezamenlijk probleem. Maar er zijn ook anderen, vooral de grote verhuurders leven in een andere wereld en die zeggen: je gaat gewoon betalen. Contract is contract."

Al it personiel is noch gewoan yn tsjinst. "Die hebben we straks ook weer hard nodig. We zijn ervan overtuigd dat als de mensen weer mogen komen, dat het heel erg druk wordt. Dat hebben we ook in juli gezien, de verkoop ging toen enorm omhoog."