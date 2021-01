Tallship Wylde Swan siket kapitein: neist farre ek rektor wêze

"In de wintermaanden vaart de Wylde Swan met 30 leerlingen tussen de 15 en 17 jaar over de wereld en is het dus een school op zee. Dus naast dat iemand de kapitein op het schip is, is diegene ook, rector van een varende school. Dus enige managementskills zijn wel handig. Het is een enorme verantwoordelijk, want kinderen zijn natuurlijk de kostbaarste lading die er is."

Simmers fart it skip mei folwoeksen gasten. "Dan varen we in de fjorden van Groenland. Dat is een ingewikkeld gebied om te varen."

Hy ferwachtet wol in geskikte kandidaat te finen. "Nederland is een zeilende natie, we zien dat de vacature op sociale media veel gedeeld wordt." It soe moai wêze as de nije kapitein begjin april bekend is. "Dan staat er weer een reis met leerlingen gepland met als start Cuba of Sint Maarten en dan over de oceaan terug naar Nederland."

Op it skip sit in fêste bemanning fan 11 minsken.