Muzykyndustry noch lang lêst fan krisis: "In tal minsken hat no fêst wurk en komt net mear werom"

Dreech jier

Mar de stipe fan de oerheid jildt net yn alle lannen. Van Wieren hat fêstigingen op meardere lokaasjes yn de wrâld. Dit jier wurdt dan ek spannend. "Benammen ynternasjonaal sil it lang duorje foar't we wer los kinne. Yn Boedapest is der gewoan hielendal gjin jild foar de artysten. Dêr is dus hielendal neat te rêden. Ik bin no oan it wurk om de minsken dêr te ûnderhâlden. Dêr komt it wat op del."

Mar net allinnich it kantoar hat it swier, ek de bands fernimme de krisis no. "Dy ha it hiel dreech. Se sitte hiele dagen stil en ha in Tozo-útkearing. It is foar harren min, want de measten sitte ek nochris yn Amsterdam. Dêr is it libben sawiesa al wat djoerder. As je dan hielendal neat binnen krije, wurdt it lestich om de hypoteek te beteljen. Sy dogge dêrom allegearre wat oars."

Net mear werom

Dat eltsenien wat oars docht om oan jild te kommen, hat in grutte impact. "Se ha no alle moannen fêst wurk en dus ek in fêst salaris. No sjogge se dêr de foardielen fan en wolle se eins net mear werom nei de muzykwrâld. Dêr falle dus wat gatten."