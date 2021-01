Noed oer mutaasje coronafirus yn it passend ûnderwiis

Op de Súdwester sitte bern dy't net sa maklik thús ûnderwiis krije kinne. Dat hat te krijen mei in mooglike beheining of mei gedrachsproblemen, mar somtiden ek mei de thússitewaasje."Wy biede de bern hjir in soad ekstra begelieding en dat is thús net altyd mooglik." Sa hat elke groep mear as ien master of juf en is der in folslein deiprogramma.

Om dat mooglik te meitsjen, wurdt strang tasjoen op it neilibjen fan de coronamaatregels. Sa moatte de bern faak hannen waskje en hawwe alle folwoeksenen in mûlkapke foar. En oant no ta hawwe se it coronafirus bûten de doar hâlden. "Der hawwe op skoalle sels gjin besmettings west, dus we wiene it ek net iens mei de sluting fan de skoallen."