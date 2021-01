Rûndielen Rysterbosk werombrocht nei orizjinele steat

"Rûndielen binne steapele muorkes fan hout en dêr sit grûn tusken", fertelt Germ van der Burg fan It Fryske Gea. De rûndielen bestean út rûnhout dat út it eigen bosk komt. De holtes tusken de grûn en it hout binne noflike plakjes foar ynsekten, podden en oare bistjes.

Eartiids yn de 17e iuw waarden de rûndielen oanlein om it lângoed op te kreazjen. "It is in Frânske lânsskipsstyl dy't werkenber is troch rjochte linen en krúspunten deryn", seit Van der Burg. It joech de tún mear status en de paden makke in ferbining tusken it bosk en it lânskip.