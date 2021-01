Annie Bakker seach blikmuseum fan har heit yn flammen opgean: "Alles is fuort..."

De oare klap is it ferlies fan it karakteristike blikmuseum. It libbenswurk fan Annie har heit. "Us heit hie blikken fan Van Nelle, Douwe Egberts, al dy bekende merken. Ik tink dat it der wol 4.000 wiene", omskriuwt se. "We hiene ek âlde auto's fan blik. Alles wat fan blik wie, sammele ús heit."

Dat begûn yn de jierren 80. Annie har heit ferstoar yn 2015, wêrnei't sy syn museum trochsette. "Mar alles is no fuort..." Der lizze hjir en dêr om de pleats hinne noch restanten fan blikken. "Je kinne der neat mear mei, om't je net sjen kinne wat it is."

Museum wer opnij opbouwe

De omjouwing hat yntusken in crowdfundingsaksje op tou set om de troffen famylje te helpen. Annie sels hopet foaral op help foar de bisten en it museum. "Ik wol hiel graach it museum wer werom. Minsken dy't dêrmei helpe kinne mei blikken en sa, dy binne wolkom. Ik hoopje echt dat ik de winsk fan ús heit trochsette kin. Dat is myn alles."