Fryske oseaanroeisters hast op 'e helte fan de Atlantyske Oseaan

Op 12 desimber sette de reis fan de Fryske Iris Noordzij, Melissa Vooren en Renate de Backere en Marieke le Duc út Seelân op it Spaanske Kanaryske eilân La Gomera útein. De finishline is Antigua, yn de Kariben.

De froulju sitte yn de kop fan it peloton. Se binne de sânde boat overall fan de 21 dy't meidogge, en binne de earsten yn it frouljusklassemint. It sechde plak, dat se earder yn de race ek ynnommen, is lykwols wer yn sicht. It like as oft se de striid mei de manljusboat Fitter for Planet ferlieze soene, mar de froulju hawwe yntusken de goeie koers wer fûn.

It gie net foar de wyn

Hoewol't de omstannichheden op it stuit goed binne, hawwe se ek min waar en mindere omstannichheden hân. By in stevige westewyn waarden se de ôfrûne oardel wike op guon mominten hast weromblaasd.

Ek ha se twa kear it saneamde para-anker útsmite moatten, dat betsjut dat se op dy mominten stillizze. It lytse bytsje dat se dan foarút komme kinne, is de muoite net wurdich. Oer dat anker, en oer de oare dingen dy't se meimeitsje, fertelle se yn de vlogs dy't se sa út en trochstjoere.