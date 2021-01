Himpkwekerij fûn oan Noordendorpstraat Ljouwert: fertochte (56) oanholden

De plysje hat tiisdeitemoarn yn in wente oan de Noordendorpstraat yn Ljouwertin himpkwekerij fûn. Yn it hûs waarden 72 planten en 320 himpstekjes oantroffen. Fierder fûn de plysje in gasdrukwapen, dat is yn beslach nommen. Tsjin in 56-jierrige fertochte sil de plysje in proses-ferbaal opmeitsje.