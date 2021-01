203 nije coronabesmettingen, leger as deistige trochsneed (250)

Gjin effekten lockdown

It oantal positive coronatests is ôfrûne wike mei 16 persint ôfnaam, mar it RIVM sjocht noch gjin 'oertsjûgjende effekten fan de lockdown' dy't op 15 desimber yngien is. Yn de ôfrûne wike kamen 56.440 besmettings foar it ljocht. Dat binne der dúdlik minder as de 67.388 fan in wike earder.

It oantal ôfnommen coronatests naam ôf mei goed 70.000 ta 368.126. It persintaazje positive tests rûn lykwols op fan 13 persint nei 13,7 persint.

It RIVM hâldt rekken mei de mooglikheid dat minsken nei de feestdagen "minder geneigd waren om zich te laten testen". It soe lykwols ek kinne dat de lockdown wól effekt hat en ienfâldichwei minder minsken klachten hawwe.