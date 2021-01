Frou fan Marrum krijt healjier sel en tbs foar brânstichting yn eigen hûs

In 41-jierrige frou fan Marrum dy't ôfrûne simmer har eigen hûs yn Marrum yn 'e brân stuts, moat fan de rjochter in healjier de sel yn en krijt tbs mei twangferpleging oplein. De frou hat al jierren psychyske problemen en is net folslein tarekkenber. Neffens saakkundigen is de frou in gefaar foar harsels en dêrom leit de rjochtbank maksimaal fjouwer jier tbs op.