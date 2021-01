Hille Cnossen fan Wolvegea is al in skoft net mear oan it wurk en hy woe wat om hannen ha. Dêrom begûn hy mei it sammeljen en bouwen fan miniatuerkranen, -sjoels en oar grut ridend materieel. Syn samling is yntusken enoarm. Syn lêste projekt is it neibouwen fan de Hea!-caravan.