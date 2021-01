Regeling Empatec komt ûnder finansjeel tafersjoch nei miljoenetekoart

It tafersjoch hâldt yn dat de provinsje it kommend jier belutsen bliuwt by de regeling en mei de gemeenten om 'e tafel sil om derfoar te soargjen dat de finansjele stikken fan de sosjale wurkfoarsjenner earder en op 'e tiid by de gemeenten en de provinsje binnen komme.

Empatec fersoarget yn seis gemeenten de wurkfoarsjenning foar minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk. Dat giet om Súdwest-Fryslân, Harns. Waadhoeke, De Fryske Marren, Skylge en Flylân.

It sosjaal wurkbedriuw hie ferline jier in tekoart fan fiif miljoen euro. Dat bedrach moast troch de seis gemeenten bypast wurde. Súdwest-Fryslân moast it measte betelje, omdat sy de measte minsken oan it wurk ha by Empatec. De ried fan Súdwest-Fryslân kundige in pear wike lyn in riedsenkête oan oer de finansjele tekoarten fan de wurkfoarsjenning.