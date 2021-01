Efter de skermen: Sikehûs Tjongerskâns makket him klear foar faksinaasje

Op It Hearrenfean binne de meiwurkers fan it sikehûs Tsjongerskâns dwaande mei de tariedingen foar it faksinearjen fan it personiel. "We witte noch net wannear't we de faksins krije, mar alles wurdt klearmakke", fertelt Elco Spoelstra, teamlieder op de intensive care. It is belangryk dat meiwurkers fan de intensive care gau faksinearre wurde, seit sikehûsapoteker Minke Jongsma. "Daar is uitval op dit moment echt problematisch."