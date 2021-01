Botsing tusken twa auto's oan de Van Harinxmawei by Olterterp

Op de krusing fan de Van Harinxmawei mei de Aldhôf by Olterterp binne tiisdeitemoarn twa auto's mei-inoar yn botsing kaam. Ien fan de bestjoerders is troch ambulânsepersoniel behannele en meinaam nei it sikehûs. Der is net bekend makke hoe slim de persoan krekt ferwûne is.