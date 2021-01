CBS: Krimp yn Fryslân nimt ta troch ferhuzingen en ôfnimmende ymmigraasje

De grutste befolkingsgroei ferline jier wie op Flylân, mar ek hjir jildt dat de Flylânske mienskip in hiel lytse is. As der mar in pear minsken nei Flylân ferhúzje, groeit de befolking prosintueel hiel hurd.

De earste grutte gemeente mei in befolkingsgroei is Weststellingwerf. Foar elke tûzen ynwenners fan dizze gemeente kamen dêr yn 2020 hast tsien ynwenners by troch ferhuzingen út oare gemeenten wei.