Boargemasters sûnder nijjiersbuorrel: hoe wie 2020 foar harren en wat stiet der op de ferlanglist?

Foar boargemaster Roel Sluiter fan Harns is it de lêste kear dat er in nijjiersboadskip foar syn ynwenners útsprekke kin. Nei njoggen jier hâldt er der mei op yn maaie. Hoe sjocht hy werom op syn lêste jier? "Als het specifiek gaat om wat ik als burgemeester anders heb meegemaakt, is vooral dat er heel erg veel niet doorging. En dat was natuurlijk wel heel jammer. Harlingen staat bekend om zijn evenementen en feestelijkheden en die zijn afgelopen jaar allemaal niet doorgegaan. Verder zijn we er wel goed doorgekomen en zijn er ook wel positieve dingen te melden."

Sluiter sjocht mei mingde gefoelens út nei syn ôfskied. "Inmiddels heb ik wel een voorstelling van mijn leven na het burgemeesterschap, waarvan ik denk: daar heb ik best zin in. Aan de ander kant vind ik het toch, en het is mijn eigen keuze geweest, heel jammer om het allemaal vaarwel te zeggen." Hy bliuwt foarearst wol wenjen yn Harns. "Het is niet van: klusje gedaan, nou ga ik weg en aju." Sluiter wurdt yn maaie opfolge troch Ina Sjerps út Den Haag.

Aktiviteiten mist op It Amelân

Boargemaster Leo Pieter Stoel fan de gemeente Amelân is dwaande mei syn earste amtsjier op it eilân. It wie foar him in bysûnder jier, seit er. "Allerlei gekke dingen die er natuurlijk gebeurd zijn het afgelopen jaar. Bijzondere dingen, verdrietige dingen en ook heel leuke dingen die op het eiland gebeurd zijn. Het is een gek jaar geweest."

Troch de coronakrisis hat er in soad eilanner aktiviteiten net meimakke, mar hy sjocht mei betrouwen dit jier temjitte. "Ik hoop al die leuke dingen die normaalgesproken op het eiland worden georganiseerd mee te kunnen maken. Ik hoop dat we niet de verdrietige dingen mee gaan maken die we het afgelopen jaar hebben gezien. Ik hoop dat ook het vertrouwen van mensen met de vaccinaties straks beter is en ze weer vol goede moed het nieuwe jaar in zullen gaan en er een mooi jaar van zullen maken."