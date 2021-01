Sikehûs MCL yn Ljouwert begjint woansdei dochs mei ynintsjen akute soarchpersoniel

Earder die bliken út in rûnfraach fan Omrop Fryslân by de Fryske sikehuzen del dat der woansdei noch net begûn wurde soe mei it faksinearjen, om't se noch gjin faksins hiene. Mar no komme der dochs faksins tsjin it coronafirus nei Ljouwert ta. Wurdfierder Frits Mostert fan it MCL kin noch net sizze om hoefolle faksins it presys giet. It soarchperoniel is bliid, se sitte der om te springen, seit Mostert.

Ek it UMCG yn Grins en it Wilhelmina sikehûs yn Assen krije de faksins. De oare lytsere sikehuzen folgje sa gau as mooglik, seit it AZNN. Lanlik komme der 33.000 faksins beskikber foar meiwurkers yn de akute soarchketen, 10,5 persint dêrfan giet nei Noard-Nederlân.