Siem de Jong hopet op Hearrenfean-debút snein: "Ik kan gewoon spelen"

WK foar klups

Oer in moanne sille twa Friezen aktyf wêze op it WK foar klupteams yn Katar. Hessel Steegstra en Mario Diks sille Danny Makkelie assistearje op dat toernoai, dêr't ûnder oaren Bayern München oan meidocht. Steegstra wit noch net hoefolle wedstriden se liede meie. "We ha noch gjin flau idee. Der komme sân skiedsrjochtersteams en der binne sân wedstriden. It soe samar kinne dat we mar ien wedstriid dogge. De ôfrûne edysjes hat de Europeeske arbitraazje eins altyd minimaal ien wedstriid hân en somtiden wol twa."

Ek mei it each op de takomst kin dit in wichtich toernoai wurde foar Steegstra-en-dy. Want, de FIFA organisearret dit toernoai. En it wrâldfuotbalbûn organisearret fansels ek it wrâldkampioenskip fan 2022 yn Katar. "As we in goeie yndruk efter litte, meitsje we us kansen wol grutter", tinkt de Snitser assistint-skiedsrjochter.