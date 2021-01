Skea troch karbidkanon by Jouster hotel grutter; boargemaster Veenstra fol ûnbegryp

Der rinne op it stuit twa donearaksjes nei oanlieding fan it ynsidint. By de earste, spesifyk bedoeld foar de eigeners fan it hotel, stiet de teller op sa'n 2.000 euro. Nei it barren hearde inisjatyfnimster Coby Soolsma fan ferskate minsken dat se wat dwaan woene. "Der moast in donaasje-aksje komme, seine minsken. Mar gjinien ûndernaam aksje, dus doe ha ik dat sels mar dien."

Der rint ek noch in twadde donearaksje. By de omskriuwing stiet: 'Allemaal jong geweest. Carbid akkefietje. De motivaasje foar dizze jildynsammelaksje lêst: "Na een vervelende inschattingsfout willen we de jongens die zichzelf hebben gemeld en staan voor de schade een hart onder de riem steken!! Elk weekend wordt er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis. Deze jongens wel." Dizze twadde aksje hat al hast 24.000 euro oan donaasjes opsmiten.