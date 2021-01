Sanjes Safari begjint aksje: adoptearje in bist

Partikulieren of bedriuwen kinne it park stypje mei jild. Wat heger dat bedrach, wat mear der tsjinoer stiet. Fan 100 euro ôf krijt men 4 frijkaarten en by 200 euro of mear wurdt de namme fan de stiper in jier lang fermeld by it ferbliuw. Mar stipe fan 25 euro kin ek.

Eigener Wimer Visbeek hopet sa in pear tûzen euro op te heljen. Kamiel Boris is de 'topper', hy is de djoerste, hy kostet 500 euro.