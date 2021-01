Faksinearjen begjint woansdei noch net yn Fryske sikehuzen; faksins binne der net

It faksin is al wol yn Brabân. Minister Hugo de Jonge fan Volksgezondheid skriuwt oan de Twadde Keamer dat se woansdei yn Veghel úteinsette mei faksinearjen. Dy earste faksins binne foar de akute soarch. Dat betsjut de meiwurkers fan de intensive care, spoedeaskjende help en de covid-ôfdieling.