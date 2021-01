Ferwerter fertochte fan slimme mishanneling kaam nachts sûnder klean thús

De man út Ferwert dy't fertocht wurdt fan de slimme mishanneling fan in frou út Dokkum ferline jier april, is dyselde nachts bleat en ûnder de modder thús kaam. En hy hat nachts syn auto ek himmele. Dat kaam moandei nei foaren by in sitting yn de rjochtbank. De fertochte ûntkent dat hy wat mei de mishanneling te krijen hân hat.