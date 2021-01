Yn Fryske sikehuzen lizze 30 coronapasjinten op intensive care, 3 mear as wike lyn

It tal pasjinten op de IC's yn de Fryske sikehûzen dy't nei all gedachten besmet binne mei it coronafirus is de ôfrûne wike licht tanaam. Dat seit it Acute Zorgnetwerk Noord Nederland, dat de sifers byhâldt. Neffens de sifers fan moandei lizze der 30 minsken op de intensive care, trije mear as ferline wike moandei. It giet om in momintopname seit AZNN, de sifers kinne fluktuearje.