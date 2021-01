Gjin iis, gjin redens, mar "de noardeastewyn is krekt like kâld as yn 1997"

Thalen ried de tocht yn 1997 sels op redens en krijt by alle doarpen en stêden in bysûndere werinnering oan dy dei. "It is in 'walk down memorylane', prachtich om mei te meitsjen", fertelt er. "Wy binne krekt yn Woarkum oankaam en it stik nei Dokkum wurdt min en dreech mei de wyn tsjin." Dochs genietet er folop fan de tocht lâns de Fryske alve stêden. "Alles fan 24 jier lyn komt wer boppe. Fansels hie ik dizze tocht leaver op redens dien yn stee fan op de fyts. Mar it is net oars."

Omtinken foar de klimaatferoaring

It doel is om de tocht takom jier op 4 jannewaris mei in hiele groep te fytsen. "Dêrmei wolle wy omtinken freegje foar de klimaatferoaring", leit Thalen út. "It wurdt al mar waarmer. Wy dogge dit tegearre mei de feriening Friesland Beweegt. Hooplik kinne wy takom jier los mei in groep fan 2500 minsken."