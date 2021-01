GGD klear om 15 jannewaris mei ynintsjen soarchpersoniel te begjinnen

By de GG binne se folop dwaande mei de tarieding, fan benammen de administrative kant. "Op 15 januari zijn we klaar om zorgpersoneel te vaccineren, de locatie is klaar, het personeel wordt momenteel ingedeeld en de eerste afspraken zijn ingepland die via een landelijk callcenter konden worden gemaakt", seit Jeanette Provoost fan de GGD.

In pear regio's begjinne earder om eventuele tûkelteammen op te lossen, dêr sit Fryslân net by. "Wij beginnen de vijftiende omdat we het zorgvuldig en volgens kwaliteitsnormen doen die landelijk zijn vastgesteld. Landelijk beginnen we op de vijftiende en dat is al drie dagen eerder dan oorspronkelijk het plan was."

Ek de húsdokters komme no yn de beneaming foar de earste ronde nei yntinsyf oerlis mei it ministearje. "Zij komen in contact met mogelijke coronapatiënten en zijn essentieel voor de zorg in Nederland." Personiel fan de sikehuzen wurde yn de sikehuzen sels yninte. "Ze hebben een eigen protocol en prikken regelmatig, dat kunnen ze prima zelf afhandelden. Dan kunnen wij ons richten op het ander zorgpersoneel."

Hoe wurket it?

"Zorgpersoneel krijgt een brief van de werkgever en wordt uitgenodigd om via een landelijk telefoonnummer een afspraak te maken voor het WTC. Dan worden er direct twee afspraken gemaakt, voor de eerste en tweede prik, daar zit een week of drie tussen. Zo kunnen de zorginstellingen de eigen continuïteit waarborgen en hoeven ze niet alle personeel in een keer te missen."