Ofrit 12 nei sintrum It Hearrenfean slút fannacht foar 6 moannen

Ofrit 12 bliuwt ticht oant nei de simmer fan 2021. "De huidige toerit richting Leeuwarden gaat eruit, we gaan hier een grote turborotonde aanleggen. Daardoor moet ook de afrit vanaf het zuiden omgelegd worden. Het verkeer loopt vast op de A32, daarom leggen we een nieuwe infrastructuur aan om die verkeersdruk nu en in de toekomst aan te kunnen."

Omliedingen

Ferkear yn de rjochting fan it sintrum fan It Hearrenfean, bedriuweterrein IBF, De Knipe en Skoatterwâld-Noard moat omride. "De afrit gaat vanaf vannacht dicht. We leiden verkeer om via het klaverblad. Er zijn ook andere omleidingsroutes om het verkeer te spreiden."

Hoe't der aanst riden wurde moat, is goed te sjen yn dit filmke: