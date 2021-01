Nije útbaters doarpskafee Boazum tekenje jierkontrakt

Beide nije útbaters kinne fanwege de corona-lockdown noch net los. En ek de fergunningen binne noch net hielendal rûn. In 'gedurfde' aksje dus. Seker ek omdat de foarige hierder it yn coronatiid nei in pear moannen al opjaan moast. Gwenda hat der lykwols alle betrouwen yn dat it harren wol slagje sil. "Wy wolle it beide hiel graach en ha der betrouwen yn dat it 'mondjesmaat' wol wer goed komt."

Wachtsje op de fergunning

Beide froulju kenne de doarpskroech en wolle sa gau as mooglik de doarren wer iepenje. It wachtsjen is lykwols noch op de lêste fergunning fan de gemeente. Gwenda: "Wy hoopje dat de amtners dizze wike efkes flink harren bêst dogge. It leit him yn elts gefal net oan ús. De fergunning is it iennige dêr't wy noch op wachtsje. Wy hoopje dat wy yn de lockdown alfêst úteinsette kinne mei 'afhaalmaaltijden' yn coronatiid. Wy ha der beide sin oan!"