Johan Talsma fan Dokkum wol heger op de list fan Forum voor Democratie

De reaksjes op syn kandidearing binne hiel posityf neffens him en dus wol hy no in persoanlike kampanje opsette om dochs in plak yn de Keamer te bemachtigjen. "Dy 18.000 stimmen moatte dochs mooglik wêze", sei Talsma yn it programma Buro de Vries fan Omrop Fryslân. Dêrmei doelt Talsma op it tal foarkarstimmen dat nedich is om mei in leech plak yn de Keamer te kommen.