GGD Fryslân begjint trije dagen earder mei faksinaasjes

GGD Fryslân set trije dagen earder útein mei it faksinearjen fan soarchmeiwurkers fan ferpleechhuzen, de handicaptesoarch en de thússoarch. Op 15 jannewaris sil de earste prik yn Fryslân set wurde, sa lit de GGD sneintemiddei witte. Dat soe earst op 18 jannewaris. De faksinaasjelokaasje fan Fryslân is it WTC Expo yn Ljouwert.