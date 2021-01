Fryske manlju stelle teloar op NK shorttrack

Oare puntetelling

Foar it earst is der dit NK in nije puntetelling. Dejinge dy't oan de ein fan it toernoai de minste punten hat, is Nederlânsk kampioen. In rider dy't in finale wint, krijt 0 punten. De nûmer twa krijt 2 punten, de nûmer trije 3 punten, de nûmer fjouwer 4 punten, de nûmer fiif 5 punten, de nûmer seis 6 punten en de nûmer 7 punten. As je gjin finale helje, krije je 7 punten.