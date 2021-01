RIVM: 289 nije besmettingen fêststeld yn Fryslân

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 289 nije coronabesmettingen fêststeld. Dat meldt it RIVM. Dat is ien mear as sneon, doe't 288 gefallen meld waarden. It deistige tal meldingen kin aardich skommelje en dat hat foar in part te krijen mei de feestdagen. Yn trochsneed wurde de ôfrûne wike alle dagen 240 besmettingen meld.

It deistige tal besmettingen de ôfrûne trije wiken (sjochst de grafyk net goed, klik dan hjir):