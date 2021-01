Boargemaster Waanders: 'Diskusje oer fjoerwurk moat fierd wurde'

Twadde Keamerlid Aukje de Vries foar de VVD is it net mei Waanders iens. Wol moatte minsken mei yllegaal fjoerwurk hurd oanpakt wurde en sjoen wurde hoe't we ôfspraken meitsje kinne mei bygelyks Dútslân om te sjen hoe't je de ferkeap fan swier fjoerwurk tsjingean kinne.

Kandidaat foar de Twadde Keamer-ferkiezingen foar Forum voor Democratie Johan Talsma is it mei De Vries iens. Fjoerwurk is in tradysje, fynt hy. Dat moat je neffens him moai sa hâlde.