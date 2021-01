Húsdokterspraktyk Frjentsjer iepenet unit foar coronapasjinten

Minsken dy't op it sprekoere fan de húsdokter komme wolle, wurde earst telefoanysk troch de doktersassistinte yngreven befrege nei harren klachten. As dêr coronarelatearre klachten by sitte, wurdt der in ôfspraak makke foar yn de spesjale covidunit. De pasjint moat yn de auto wachtsje en krijt in telefoantsje fan de húsdokter as hy of sy oan bar is.

Pasjinten dy't hiele oare klachten hawwe, kinne yn de gewoane wachtkeamer wachtsje op harren beurt. In mûlkapke is dêr wol ferplicht. Neffens húsdokter Annet Dam fan de praktyk yn Frjentsjer is it wichtich om de pasjinten fan elkoar te skieden om fersprieding fan it firus foar te kommen.