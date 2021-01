Mear as 16.000 euro ophelle foar fertochten "carbidakkefietje" De Jouwer

Grutte bedraggen

De aksje smiet yn twa oeren al sa'n 8.000 euro op en sneintemoarn stiet de teller al op mear as 16.000 euro út goed 800 donaasjes.

Der wurde grutte bedraggen jûn. It heechste oant no ta is 509 euro, fan ien dy't seit grutsk te wêzen op it tolvetal om't se "staan voor hun daden". In oar draacht 250 euro by: "Beslist geen opzet! Ze staan wel voor de schade!", sa motivearret dy persoan syn donaasje.

De donearaksje stiet op namme fan 'Ut giet net altiid sa ut mut'. Wa't der krekt achter de donearaksje sit of sitte, is net dúdlik.

De plysje seit snein mei klam dat it foar harren noch gjin útmakke saak is dat der gjin sprake wie fan in moedwillige aksje.