Cambuur Sjoernaal: In oersjoch fan de earste seizoenshelte

SC Cambuur begjint snein alwer oan het twadde diel fan de kompetysje. Mar we sjogge yn it healjieroersjoch fan it Cambuur Sjoernaal noch ien kear werom op de earste seizoenshelte. Topscorer Robert Mühren makket in top trije fan syn moaiste doelpunten en trainer Henk de Jong lit syn ljocht skine oer in oantal bepalende mominten yn it earste diel fan de kompetysje.

Besjoch hjirûnder it Cambuur Sjoernaal healjieroersjoch: