Buske botst op beam op N358 by Surhústerfean: bestjoerder ferwûne

It slachtoffer is troch de brânwacht út it buske helle en oerdroegen oan it ambulânsepersoniel. Hoe't it slachtoffer der oan ta is, is net bekend. De auto is by it ûngelok swier skansearre rekke.

De N358 wie nei it ûngelok in skoft ôfsletten foar oar ferkear.