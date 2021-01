Schulting oppermachtich op earste dei NK allround, ek De Vries en De Laat op koers

Op it NK allround ride de manlju en de froulju in 500, 1.000 en 1.500 meter. Yn de finalen binne punten te fertsjinjen foar it klassemint. De rider mei de measte punten is de nije Nederlânsk kampioen. Yn 2020 giene dy titels nei Sven Roes en Suzanne Schulting.

Dêrneist leit der foar de winner in ticket foar it EK shorttrack klear. Itzhak de Laat en Suzanne Schulting binne al pleatst foar dat EK.