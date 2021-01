Frijwilligers Reade Krús ynset by Covid-hûs op It Hearrenfean

Jeremy Meinsma is frijwilliger by it Reade Krús en wurket sûnt de krystdagen yn it Covid-hûs. "Normaal gesproken helpen wij bij evenementen als de Nijmeegse Vierdaagse. Het Rode Kruis is er voor noodhulp en met onze hulp kunnen we de zorg in het Covid-huis wat verlichten", seit Meinsma.

De frijwilligers drinke mei de bewenners in kopke kofje, dogge in spultsje of meitsje in praatsje. Allegearre taken wêr't it soarchpersoniel net oan ta komt, mar wat krekt sa belangryk is foar de minsken.

'Woon-leef-assistent'

It fersoargjend personiel is dan ek tige wiis mei de help fan de frijwilligers, sa seit 'woon-leef-assistent' Janneke van Minnen. "Wy ha fansels net in soad tiid en net in soad personiel, dus dat komt foar ús gewoan hiel goed út." Ek foar de minsken yn it hûs is it moai dat de frijwilligers helpe kinne.

"Wy fernimme gewoan dat it de bewenners ûntsettend goed docht dat der mear minsken binne. Der binne mear sosjale kontakten. Minsken binnen hiel iensum dan is dat foar dizze minsken hiel moai", seit Van Minnen.