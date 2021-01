Plysje hâldt yn Ljouwert twa bestjoerders oan foar riden ûnder ynfloed

Krekt foar ienen foel in bestjoerster yn de Vredeman de Vriesstraat op fanwegen har slingerjend rydgedrach. Doe't se de auto oan de kant sette, rekke se de stoep, wêrtroch't har bân leechrûn.

Ut in blaastest fan de plysje die bliken dat se ûnder ynfloed wie fan alkohol. Ut in flibetest kaam nei foaren dat se ek kokaïne brûkt hie. Op it plysjeburo waard de frou in bloedtest ôfnaam. Se hat in rydferbod fan 24 oeren oplein krigen.

Letter dy nacht hold de plysje yn de Valeriusstraat yn de Fryske haadstêd in 40-jierrige Ljouwerter oan. Ut in flibetest die bliken dat dizze man ek ûnder ynfloed fan kokaïne wie. Ek hy krige in rydferbod fan 24 oeren.