Omrop TIP: de berchrede fan it flakke lân, diel 2

Theunis Piersma is al fjirtich jier biolooch. As heechleraar trekfûgelekology lit hy faak fan him hearre as it giet om de efterútgong fan de greidefûgels. Hy makket him grutte soargen oer de ekology fan de wrâld, oer klimaatferoaring. Piersma pleitet yn syn 'berchrede' foar it frij tagonklik meitsjen fan âlde kuierpaden yn it boerelân: "Ynspirearre troch de 'public foodpaths' fan de Britten, it 'allemansrecht' fan de Sweden, en it Beerda-kuierpaad troch de greiden fan de Ruterpolder by Drylts, dream ik fan in frij Fryslân.

Fan in Fryslân dêr't it boerelân wolkom en freonlik is, sûne romte jout oan minsken en oar libben. Dêr't wy ússels ferbine mei natuer, mei de grûn, de ierde. In boerelân dêr't wy mei in gerêst hert djip sykhelje kinne (en dat in prima alternatyf is foar bûtenlânske fakânsjes). Witte jimme it noch, dy treast fan de natuer, it gelok fan it ien wêzen mei lûden, kleuren en geuren? En wolle we gjin romte foar frijende steltsjes yn heal-meter-heech-gers-mei-blommen?"