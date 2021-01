'Kwart ôffal kontenerramp MSC Zoe noch net opromme'

Om de oandacht te fêstigjen op de noch altyd rûndriuwende rommel út de konteners hat Stichting De Norodzee de foto 'Zou jij helpen als het kon?' presintearre. Dêrop is in man te sjen mei in ôffalgriper en in jiskepûde by de brâning, dy't oer de Noardsee útsjocht. De foto symbolisearret dat de oerheid yn novimber 2019 ophâlden is mei it oprêden fan it ôffal, dat ûnder mear op de Waadeilannen oanspielde.