Fertochten fan eksploazje De Jouwer frijlitten; wolle skea fergoedzje

Yn it sintrum fan De Jouwer oan de Tolhûswei waard op âldjiersjûn in karbidkanon ôfsketten. Dêrby sprongen de ruten fan Hotel Anne-Klare. Ek in wenhûs rûn skea op, krekt as de pannen fan 't Stokertje en de biowinkel.

De fertochten binne tolve manlju: ien fan 27 jier âld, ien fan 23, ien fan 22, seis fan 21 en trije fan 20. Alve fan harren komme út de gemeente De Fryske Marren en ien komt fan gemeente Hearrenfean.

Se sizze dat se gjin kwea yn it sin hiene. It karbidkanon dat sy ferfierden, gie ôf yn it doarp. Dêrtroch ûntstie der flinke skea. De eigener fan it hotel dêr't de ruten fan sprongen, is bot oandien.

Frijlitten

De tolve melden harsels op nijjiersdei op it plysjeburo fan De Jouwer. Se sieten fêst om heard te wurden, mar binne yntusken wer op frije fuotten steld. De plysje docht no ûndersyk nei de saak. It Iepenbier Ministearje bepaalt dêrnei wêr't de tolve krekt fan fertocht wurde en wat de oanklacht wurdt. De manlju wachtsje thús it proses ôf.

Neffens plysjewurdfierder Tessel Horsman fielt it tolvetal him ferantwurdlik foar harren 'ûnbedoelde die' en wie it net harren bedoeling om sa'n soad skea te feroarsaakjen. It sprekt neffens Horsman yn harren foardiel dat se harsels melden ha. It tolvetal seit ree te wêzen de skea te fergoedzjen. Oft se dêroer al kontakt hân hawwe mei de hoteleigener, is net bekend.

It karbidkanon is yn beslach naam en wurdt ferneatige.