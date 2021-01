Wêrom binne minsken agressyf tsjinoer helpferlieners? In psycholooch leit út

Oanpasse is dreech

Wat neffens Van Steijn ek meispilet, is dat minsken it dreech fine om har oan te passen. "Er is angst voor het virus en we moeten ons aanpassen. Hoe moeilijker het is om je aan te passen, bijvoorbeeld omdat je vrijheid wordt beperkt, hoe defensiever we worden."

We wurde dus agressiver. Ek al is de helpferliener yn dat gefal in bekende of sels in famyljelid, dy persoan wurdt net mear sjoen as diel fan dyn groep, mar as dejinge fan wa'tst eat net meist, leit Van Steijn út. Dêr bist dan blyn foar. "Daar gaan we dan behoorlijk tegenin."

Dy trije psychologyske faktoaren binne lykwols net de ferklearring dy't relskoppers sels jouwe foar harren gedrach. "Het is niet hun bedoeling om iemand te slaan. Ze zijn gefrustreerd en willen lol trappen." As minsken dan sjogge dat ien fan harren eigen groep oanfallen wurdt, wekt dat noch mear agresje op. Yn kombinaasje mei alkohol leit negatyf gedrach dan op de loer.

Wichtichste minsken yn groep beynfloedzje

Mar hoe moatst dan tsjin sokke minsken optrede? In goed foarbyld fynt Van Steijn boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen dy't de konneksje socht mei boargers yn stee fan de finger nei harren te wizen. "Hij is gaan praten en niet over mensen heen gaan tetteren met wat niet mocht."

Brouwer socht neffens Van Steijn de ynfloedrykste minsken yn groepen op en lei harren út dat gewelddiedige situaasjes net winsklik binne. "Je moet naast mensen komen staan en hen willen begrijpen. Als je de belangrijkste mensen in een groep beïnvloedt, gaan zij weer de rest beïnvloeden", beslút Van Steijn.