Soarchsintrum yn Dronryp ûntromme nei brân; trije ferwûnen

De brân ûntstie om 4.00 oere hinne yn in appartemint op de earste ferdjipping. Troch de slimme reekûntwikkeling waarden de tolve bewenners gau evakuearre en opfongen yn in gebou dêrneist. Under oare in traumahelikopter út Amsterdam waard oproppen.

Twa bewenners wiene der sa slim oan ta dat se fuortendaliks nei it sikehûs brocht binne. De brân wie gau ûnder kontrôle. Yn de rin fan de moarn koene de bewenners wer werom nei harren appartimenten.

Boargemaster Marga Waanders fan gemeente Waadhoeke neamt it in "tryst begjin fan it nije jier". Se hat grutte soarch oer de bewenners dy't no yn it sikehûs lizze.