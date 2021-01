Fytsalvestêdetocht, PC en Hynstekeuring geane yn 2021 altyd troch

"Je moatte posityf bliuwe", seit Rekker. "Ek yn muoilike omstannichheden. Dat wurdt fan ús ek ferwachte, mar ik bin it fan mysels ek wol." Dochs hat sels Rekker wolris baald it ôfrûne jier. "Je wolle dingen organisearje en realisearje. Mar yn 2021 geane we dertsjinoan."

Yn 2020 wie it net mooglik om mei de coronabeheiningen in echte Fytsalvestêdetocht te hâlden. Dielnimmers koene firtueel meidwaan. "We ha sein: we dogge wol wat, want neat dwaan sit ús net yn it bloed."

Doel om te trainen

Mocht de tradisjonele Fytsalvestêdetocht op pinkstermoandei yn 2021 ek net trochgean kinne, dan hat de organisaasje in alternatyf. "Want dielnimmers moatte ek in stip op de hoarizon ha, dat se wat ha om foar te trainen. We fine it belangryk dat minsken yn beweging bliuwe en in doel ha om te trainen."

Der binne plannen om in app te ûntwikkeljen. Brûkers ha dan yn totaal njoggentjin oeren de tiid, minsken kinne sels bepale wannear en wêr't se de kilometers fytse. "Dan kinst ek by stimpelposten delfytse, dan krijst in elektronyske stimpel. Kinst gewoan trochfytse." De ûntwikkeling fan de app is oan de gong.