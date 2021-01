De Harmonie wol herten ferwaarmje mei fideokeunst op gebou

It giet om twa mediakeunstprojeksjes mei as titel 'Canvas', wêrby't De Harmonie as 'doek' it útgongspunt is. "De Harmonie is even mijn canvas", omskriuwt Ten Velden. "Ik ben aan het werk geweest met verf en heb animaties gemaakt die precies passen op de ramen van De Harmonie."

Fan nijjiersdei ôf is de earste film alle jûnen sichtber. De projeksjes ha gjin ferhaalline, wêrtroch't it net nedich is om stean te bliuwen. Dat is dan ek net de bedoeling yn dizze coronatiid. It aardige is dat foarbygongers hieltyd wer wat oars te sjen krije.

It wurk fan mediakeunstner Frouke ten Velden wie earder ek te sjen by ûnder oare it Van Gogh Museum, it Anne Frank-hûs, it Fries Museum en Museum Princessehof.