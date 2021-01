It is alle jierren wer in skitterjend gesicht: grutte groepen protters dy't foar spektakel soargje yn de loft. De fûgels oernachtsje yn grutte groepen. Foardat se dat dogge, dûnsje se yn grutte groepen troch de loft. Op nijjiersdei dienen tûzenen protters dat by de Grutte Wielen by Ljouwert.