Tolve minsken oanholden foar eksploazje yn sintrum fan De Jouwer

Alle tolve minsken ha harsels meld op it Jouster plysjeburo. Se sitte no fêst en wurde heard oer it ynsidint. De plysje oerleit mei justysje om te bepalen wêr't de tolve minsken krekt fan fertocht wurde. It is noch net bekend oft de tolve nei it ferhearren wer frijlitten wurde of yn de sel sitten bliuwe.

De skea troch de ûntploffing rint yn de tsientûzenen euro's. De útbater fan it hotel oerleit mei belutsenen oer hoe't de skea fergoede wurde kin. Net allinnich it hotel hat skea, ek in wenhûs en gebouwen fan kachelhûs 't Stokertje en de biowinkel. "Eigenlijk is het een wonder dat er geen doden zijn gevallen", seit Ardi Anker fan it hotel nei de eksploazje.