Britske fariant coronafirus fêststeld yn Fryslân

Der is noch in soad ûndúdlik oer de nije fariant fan it firus, bygelyks oft it type besmetliker is as oare farianten, en oft it by bern mear ynfeksjes feroarsaket. Sa't it der no útsjocht, liket dizze fariant besmetliker, seit de GGD, mar wurdst der net siker fan as it type fan it coronafirus dat him it earst oppenearre.

Foar it boarne- en kontaktûndersyk by de persoan om wa't it giet, wurdt spesifyk sjoen nei in mooglike link mei de al bekende besmettingen yn Nederlân en it Feriene Keninkryk.